ضبط 1000 كجم مواد مخدرة بـ 203 ملايين خلال 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء

قال اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي إن نسبة الجرائم المبلغ عنها على مستوى إمارة أبوظبي، لكل 100 ألف شخص، قد سجلت انخفاضاً بنسبة 3.7 % خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، كما شهد العام الماضي تسجيل انخفاض بنسبة 14.9% في الجرائم المتعلقة بالشيكات كما تم ضبط ما يفوق الألف كجم من المواد المخدرة عام 2018 بقيمة تتجاوز ال 203 ملايين درهم.

وبين أنه ووفقاَ لمؤشرات الريادة الشرطية في المجتمع لعام 2018، فقد وصلت نسبة الثقة بالشرطة إلى 98.8%، والرضا عن الخدمات التي تقدمها الشرطة إلى 98%.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمها مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، مساء أمس الثلاثاء بالتعاون مع شرطة أبوظبي في مجلس البطين في أبوظبي بعنوان «أبوظبي أمن وسلامة»، قدمها اللواء مكتوم علي الشريفي، وحضرها جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من أهالي المنطقة.

واستعرض الشريفي أهم الإنجازات التي حققتها شرطة أبوظبي خلال عام 2018، مشيرا في الوقت نفسه إلى نجاح أفراد الأمن المعنيين بمهام مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، موضحاً أن شرطة أبوظبي نجحت عبر منظومة المبادرات التي تقدمها بالتعاون مع الجهات الأخرى في إعادة تأهيل العديد من الأفراد المتعاطين للمواد المخدرة، والمساهمة في عودتهم إلى المجتمع كأفراد فاعلين في خدمته.

ولفت إلى أن الإحصائيات تشير بأن إجمالي عدد سكان إمارة أبوظبي بلغ نحو مليونين و908 آلاف شخص، يشكل المواطنون منهم ما نسبته 19% بواقع 551 ألفاً و535 مواطناً، وغير المواطنين، مليونين و737 ألفاً و465، يشكلون ما نسبته 81%، وتشكل منطقة أبوظبي النسبة الأكبر من إجمالي عدد سكان الإمارة بواقع مليون و807 آلاف وتضم 11 مركزاً شرطياً.