شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: مستمرون فى تطوير علاقات الصداقة مع السلطات السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسى، المباحثات التى أجراها اليوم الأربعاء فى الخرطوم، مع رئيس ونائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى، بأنها كانت جيدة وبناءة، مشيرا إلى عزم موسكو تطوير العلاقات مع السودان فى جميع المجالات.

وقال بوجدانوف، فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إننا نعتزم العمل على استمرار تطوير علاقات الصداقة التقليدية واستمرار التعاون ودعم الحوار السياسي.

وأشار إلى أنه تم خلال المباحثات التأكيد على اهتمام روسيا بمواصلة التعاون على قدم المساواة وتبادل المنفعة، ووصف السودان بأنه بلد مهم للغاية في العالمين العربي والإفريقي، وإنه شريكنا التقليدي ولدينا تاريخ طويل من العلاقات.

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