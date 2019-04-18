البحرين تتضامن مع فرنسا إثر الحريق الهائل الذى شب بكاتدرائية نوتردام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت البحرين، عن تضامنها مع الجمهورية الفرنسية حكومة وشعبًا إثر الحريق الهائل الذى شب فى كاتدرائية نوتردام التاريخية فى مدينة باريس.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية تأكيد وزارة الخارجية، أن مملكة البحرين تأسف لهذا الحادث الذى أصاب الكاتدرائية التاريخية التى تمثل رمزًا دينيًا وثقافيًا كبيرًا لفرنسا والعالم.

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