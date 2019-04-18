توقعات بعقد اجتماع روسيا والأردن والولايات المتحدة بشأن مخيم "الركبان" في أقرب وقت

موسكو — سبوتنيك. وقال الصفدي لصحيفة "إزفستيا": إن "لدى الأردن و روسيا و الولايات المتحدة حوار مشترك " بشأن مخيم " الركبان "، وقد التقينا بالفعل في وقت سابق ونخطط لعقد اجتماع ثلاثي مماثل حول هذه القضية قريبًا".
يذكر أن دفعة جديدة من المهجرين السوريين المحتجزين في مخيم الركبان في منطقة التنف الذي يعاني من أوضاع إنسانية قاسية جدا وصلت إلى ممر جليغم، يوم السبت الماضي.
نشرت وكالة "سانا" فيديو يظهر عودة دفعة من الأهالي المهجرين الذين كانوا محتجزين في مخيم الركبان في منطقة التنف السورية، يوم أمس السبت، ووصولهم إلى نقاط تابعة للجيش السوري.
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