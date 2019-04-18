الأرصاد المصرية تحذر المواطنين من طقس مساء اليوم

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وذكرت صحيفة الوطن المصرية أن "خبراء هيئة الأرصاد الجوية، يتوقعون أنّ يسود اليوم الخميس طقس لطيف على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا".
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
وأوردت الصحيفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس وجاءت كما يلي: القاهرة 24 14، الإسكندرية 21 14 ، مطروح 23 14، سوهاج 27 15، قنا 28 15 ، أسوان 30 17.
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