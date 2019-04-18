مجلس الأمن الدولي يبحث قضية ليبيا في اجتماع استثنائي

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الأمم المتحدة — سبوتنيك. وفقا للبرنامج " ستعقد جلسة المشاورات المغلقة حول ليبيا وغيرها من القضايا في الساعة 15.00".
© REUTERS / HANI AMARA
وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قد طالب المحكمة الجنائية الدولية ببدء التحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قائد الجيش الوطني الليبي شرق البلاد خليفة حفتر.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، "بالنظر إلى ما ارتكبته قوات المدعو خليفة حفتر من جرائم ضد المدنيين وضد الإنسانية وتدمير البنية التحتية بقصفها بالأسلحة الثقيلة…" مشيرا كذلك إلى "مشاركة المدعو محمود الورفلي في صفوف قوات حفتر وهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية ".
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