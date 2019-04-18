العراق والسعودية يوقعان 13 اتفاقية في مجالات عدة

بغداد/عارف يوسف، علي جواد/الخليج 365

وقع العراق والسعودية، الأربعاء، على 13 اتفاقية في مجالات الطاقة والنفط والاستثمار والزراعة، وذلك لأول مرة منذ عقود.

جرى توقيع الاتفاقات، على هامش زيارة رسمية لرئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي على رأس وفد وزاري ضخم متخصص في مجالات متعددة، إلى الرياض اليوم، بحسب بيان لمكتبه.

وشملت الاتفاقيات، التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية، واتفاقية حول برنامج الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة للمنتجات، وأخرى لتشجيع وحماية الاستثمار، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الزراعي، وأخرى في مجال الصناعة والثروة المعدنية.

كذلك، شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز، ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة الكهربائية، وأخرى في مجال التعاون العلمي والتعليمي، ومذكرة تفاهم حول برنامج للتعاون الثقافي، ومذكرة تفاهم بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التربية العراقية.

وشمّلت الاتفاقات وفقا للبيان، مذكرة تفاهم حول برنامج تعاون فني، ومذكرة تفاهم لدراسة جدوى الربط الكهربائي، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال البحري وتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية.

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وأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت سابق اليوم، حرص بلاده على التعاون مع العراق ودعمه في جميع المجالات.

وقال عبد المهدي، إن بلاده تشهد استقراراً أمنياً، وتتطلع لتحقيق نهضة اقتصادية وعمرانية.

واستأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بعد 25 عاما من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وبعد عقود من التوتر بدأت العلاقات تتحسن، عقب زيارة لبغداد في 25 فبراير/ شباط 2017، قام بها وزير الخارجية السعودي آنذاك، عادل الجبير.

ويرى مراقبون أن العراق يمثل إحدى ساحات التنافس على النفوذ الإقليمي بين السعودية وإيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع معظم القوى السياسية الشيعية في بغداد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.