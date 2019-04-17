انت الان تتابع قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيًا في الضفة الغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 22 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان: "أن الاحتلال اعتقل ثمانية مواطنين من محافظة بيت لحم، وستة آخرين من محافظة رام الله والبيرة، وخمسة من محافظة قلقيلية، فيما تم اعتقال شقيقين من الخليل، بالإضافة إلى فتى من بلدة سلوان في القدس". من ناحية أخرى، في الخليل أغلقت قوات الاحتلال الطريق الواصل بين قريتي الكرمل، والتواني شرق بلدة يطا بالمكعبات الأسمنتية. وكان الجيش الإسرائيلي قد قام بهدم منزل عائلة الشهيد الفلسطيني «صالح عمر البرغوثي» في بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الضفة الغربية «راتب الجبور»، أن آليات الاحتلال أغلقت الطريق الرئيسي الواصل بين بركة الكرمل، وقرية التواني، مبينا أن إغلاق الطريق يضر بآلاف المواطنين من القريتين، مشيرا إلى أن الاحتلال أغلق الطريق عدة مرات بالسواتر الترابية، وتمت إزالتها من قبل المواطنين.واعتبر