لاعب عربي بالدوري الإنجليزي في أزمة بسبب طائرة إسرائيلية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أثارت صورة لاعب نادي أرسنال المصري محمد النني بصحبه الحارس الألماني بيرند لينو حارس عرين نادي أرسنال أزمة بين محمد النني والجماهير العربية.

ونشر النني صورة من مطار هيثرو في العاصمة الإنجليزية لندن برفقة الألماني بيرند لينو حارس أرسنال ومعها رسالة لجماهير ناديه عبر تويتر قال فيها: “تنتظرنا مباراة قوية للغاية غدا أمام نابولي، والآن سنتجه إلى نابولي.”

وظهر في الخلفية طائرة تحمل علم إسرائيل، وتعرض النني لهجوم عنيف من الجماهير وبعدها بدقائق قرر حذف الصورة ونشر أخرى بعد قص جزء من الخلفية لإخفاء الطائرة الإسرائيلية.