يقع هذا السجن الكبير في مدينة الخرطوم بحري، وقد أمر ببنائه الجنرال كتشنر عام 1903، لكنّه لم يحضر الافتتاح بسبب استدعائه إلى لندن بتوجيهات من الملكة ليشغل وظيفة أخرى هناك.
وبعد وصول المستر كوبر المسؤول البريطاني عن إدارة منطقة الخرطوم بحري، أولى السجن اهتمامًا خاصًا، فتم إطلاق اسمه عليه.
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كانت هذه تفاصيل خبر البشير في الزنزانة البريطانية.. 11 معلومة عن سجن كوبر بالخرطوم (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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