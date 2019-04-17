الارشيف / اخبار الخليج

البشير في الزنزانة البريطانية.. 11 معلومة عن سجن كوبر بالخرطوم (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي كشفت تقارير صحفية سودانية عن نقل الرئيس المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر، وذلك بعد أيام على إعلان الجيش خلعه ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

 

يقع هذا السجن الكبير في مدينة الخرطوم بحري، وقد أمر ببنائه الجنرال كتشنر عام 1903، لكنّه لم يحضر الافتتاح بسبب استدعائه إلى لندن بتوجيهات من الملكة ليشغل وظيفة أخرى هناك.

 

جاء بعده كحاكم عام علي السودان الجنرال السير ريجنالد وينجت الذي أشرف بنفسه على تكملة بناء السجن، إلا أنّه لم يطلق عليه اسمًا محددًا.

 

Advertisements

وبعد وصول المستر كوبر المسؤول البريطاني عن إدارة منطقة الخرطوم بحري، أولى السجن اهتمامًا خاصًا، فتم إطلاق اسمه عليه.

 

التفاصيل من هنا:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البشير في الزنزانة البريطانية.. 11 معلومة عن سجن كوبر بالخرطوم (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا