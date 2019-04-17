البشير في الزنزانة البريطانية.. 11 معلومة عن سجن كوبر بالخرطوم (فيديو)

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي كشفت تقارير صحفية سودانية عن نقل الرئيس المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر، وذلك بعد أيام على إعلان الجيش خلعه ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

يقع هذا السجن الكبير في مدينة الخرطوم بحري، وقد أمر ببنائه الجنرال كتشنر عام 1903، لكنّه لم يحضر الافتتاح بسبب استدعائه إلى لندن بتوجيهات من الملكة ليشغل وظيفة أخرى هناك.

جاء بعده كحاكم عام علي السودان الجنرال السير ريجنالد وينجت الذي أشرف بنفسه على تكملة بناء السجن، إلا أنّه لم يطلق عليه اسمًا محددًا.

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وبعد وصول المستر كوبر المسؤول البريطاني عن إدارة منطقة الخرطوم بحري، أولى السجن اهتمامًا خاصًا، فتم إطلاق اسمه عليه.

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