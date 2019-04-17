من 60 لـ 80 يورو.. البرلمان الأوروبي يصادق على رفع رسوم تأشيرة الدخول

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على رفع رسوم طلبات الحصول على تأشيرة الدخول (فيزا) إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى 80 يورو.
وبحسب "الأناضول"، وافق 408 نواب مقابل رفض 123 نائبًا على التعديل القانوني الجديد المتعلق بطلبات الحصول على تأشيرة الدخول قصيرة الأمد، خلال تصويت الجمعية العامة للبرلمان بمدينة ستراسبورج الفرنسية.
وبموجب التعديل الجديد، سيرفع الاتحاد الأوروبي رسوم الحصول على تأشيرة الدخول السياحية المطبقة على مواطني أكثر من 100 بلد، من 60 إلى 80 يورو.
ويعفى من تلك الرسوم الطلاب، والباحثين، والأطفال دون سن السادسة، فيما سيتم توفير إمكانية الحصول على فيزا متعددة الدخول للفنانيين والرياضيين المحترفين والأشخاص الذين يسافرون بشكل متكرر.
ويمكن التوجه لإجراء تغييرات على القوانين المذكورة للبلدان المتعاونة بشكل كافي مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمجال قبول المهاجرين غير النظاميين.
ويتوجب مصادقة مجلس الاتحاد الأوروبي من أجل سريان التعديل الجديد.
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