شكرا لقرائتكم بخاري وبو صعب بحثا استكمال اتفاقية التعاون العسكري لتوقيعها قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 17 أبريل 2019 - اخر تحديث في 17 أبريل 2019 / 18:48

اجتمع سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري إلى وزير الدفاع الياس بو صعب في مكتبه في اليرزة أمس وقدم له التهنئة بتوليه منصبه الجديد في الحكومة.



وفي خبر وزعه الجانب اللبناني أن الوزير بو صعب والسفير بخاري "توافقا على أهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين، ضمن إطار اللجنة الفنية لمناقشة تفعيل التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية، والتي تم تشكيلها برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وأكدا في هذا السياق العمل على استكمال مناقشة بنود اتفاقية التعاون العسكري بين الجانبين، وصولاً إلى توقيعها في أقرب وقت ممكن".

وأكد بو صعب وبخاري "وجوب تكثيف الجهود لتنسيق المواقف العربية في ما خص القضايا التي تهم الدول العربية كافة، بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح هذه الدول وشعوبها، مع المحافظة على سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".