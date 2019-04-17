شكرا لقرائتكم انتحار رئيس بيروفي سابق قبل اعتقاله في ملف فساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ليما - أ ف ب، رويترز | منذ 5 ساعات في 17 أبريل 2019 - اخر تحديث في 17 أبريل 2019 / 21:29

أعلنت السلطات البيروفية وفاة الرئيس السابق آلان غارسيا في مستشفى في ليما، بعدما أطلق النار على نفسه قبل توقيفه في إطار فضيحة فساد.



وكتب الرئيس مارتن بيسكارا على "تويتر" أنه أُصيب بهلع لوفاة غارسيا، وقدّم تعازيه لأفراد عائلته.

جاء ذلك بعدما خضع الرئيس السابق لجراحة، إثر إطلاقه رصاصة على رأسه. واعتُقل الأربعاء رئيس سابق آخر هو بيدرو باولو كاتشينسكي (2016-2018)، في إطار الملف ذاته.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية ان المجموعة البرازيلية العملاقة للأشغال العامة "أوديبريشت" وزّعت خلال أكثر من عقد 788 مليون دولار في نحو 10 دول في المنطقة، لنيل عقود. واعترفت المجموعة بأنها دفعت رشاوى قيمتها 29 مليون دولار في البيرو، بين عامَي 2005 و2014، علماً ان غارسيا (69 سنة) رأس البلد بين عامَي 1985 و1990 ثم من 2006 إلى 2011.