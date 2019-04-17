شكرا لقرائتكم ظريف يزور أردوغان بعد لقائه الأسد في دمشق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 5 ساعات في 17 أبريل 2019 - اخر تحديث في 17 أبريل 2019 / 18:30

أنقرة - أ ف ب - بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم (الأربعاء) زيارة إلى تركيا يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان غداة لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق.



وقال ظريف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو قبل بدء لقائه مع أردوغان: «التقيت مطولاً مع بشار الأسد، وسأطلع أردوغان على حصيلة هذا اللقاء». وقطعت أنقرة علاقاتها مع نظام بشار الأسد منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011، وهي تدعم فصائل مقاتلة معارضة تسعى لإطاحته، غير أن أردوغان أقر في شباط (فبراير) الماضي بأن تركيا لا تزال تقيم اتصالات «على مستوى منخفض» مع النظام السوري.

أما إيران فهي مع روسيا من أبرز حلفاء النظام السوري في الحرب التي تفتك بالبلاد. ويرعى البلدان مع تركيا مسار أستانا لإيجاد تسوية سياسية للنزاع السوري.

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واعتمد أردوغان منذ اندلاع النزاع السوري خطاباً متشدداً في معارضة بشار الأسد، إذ دأب على وصفه بأنه «قاتل»، غير أنه خفف من حدة لهجته خلال الأشهر الأخيرة.

وقال تشاوش أوغلو اليوم (الأربعاء): «في الميدان السوري، لدينا منذ البداية نقاط اختلاف مع إيران في مواضيع عدة، لكننا قررنا التعاون معها لإيجاد حل سياسي».

ومن المقرر عقد جلسة محادثات جديدة بين إيران وروسيا وتركيا في 25 و26 الجاري في كازاخستان.