شكرا لقرائتكم الملك سلمان وعبدالمهدي يشهدان توقيع 13 اتفاقية بين السعودية والعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 6 ساعات في 17 أبريل 2019 - اخر تحديث في 17 أبريل 2019 / 21:43

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي، في قصر اليمامة بالرياض اليوم (الأربعاء)، توقيع 13 اتفاقية ومذكرات تفاهم وتعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق.



وأبرمت مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية، وقعها من الجانب السعودي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومن الجانب العراقي معالي وزير الخارجية محمد الحكيم.

وأبرم برنامج اعتراف متبادل بشهادات المطابقة للمنتجات، وقعه من الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومن الجانب العراقي وزير التخطيط الدكتور نوري الدليمي.

وجرى إبرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، وقعها من الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومن الجانب العراقي رئيس هيئة الاستثمار الوطني سامي الاعرجي.

وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين البلدين، وقعها من الجانب السعودي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومن الجانب العراقي وزير الزراعة الدكتور صالح الحسيني.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الصناعة والثروة المعدنية، وقعها من الجانب السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومن الجانب العراقي وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح الجبوري.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز، وقعها من الجانب السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومن الجانب العراقي وزير النفط ثامر الغضبان.

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وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الكهربائية، وقعها من الجانب السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومن الجانب العراقي وزير الكهرباء الدكتور لؤي حميد الخطيب.

كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري، ومذكرة تفاهم لتنظيم عمليات الركاب ونقل البضائع على الطرق البرية، وقعهما من الجانب السعودي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، ومن الجانب العراقي وزير النقل المهندس عبدالله المالكي.

وجرى توقيع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية في العراق، ومذكرة تفاهم بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التربية في العراق، وقعهما من الجانب السعودي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ومن الجانب العراقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي، وقعها من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، ومن الجانب العراقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل.

وتم توقيع برنامج تعاون الفني، وقعها من الجانب السعودي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ومن الجانب العراقي الوكيل الفني لوزارة التخطيط الدكتور ماهر جوهان.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم لدراسة جدوى الربط الكهربائي، وقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد السلطان، ومن الجانب العراقي وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب.

حضر مراسم التوقيع أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى، وزير المالية محمد الجدعان، ومعالي وزير الإعلام تركي الشبانة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري.

كما حضرها من جانب العراقي، وزير المالية الدكتور فؤاد محمد حسين، وزير التجارة الدكتور محمد هاشم عبدالمجيد، وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني، وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد العبيدي، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد الهاشم، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، والأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق، ومستشار رئيس الوزراء حميد الغزي، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان الجنابي.