شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى: نقف مع العراق وحريصون على دعمه فى جميع المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، اليوم الأربعاء، حرص بلاده على التعاون مع العراق ودعمه فى جميع المجالات.

وقال العاهل السعودى - خلال اجتماع مشترك مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدى فى الرياض أوردته قناة ( العربية الحدث) الإخبارية - إن المملكة تقف مع العراق، وإن "ما يجمعنا هو ديننا وأمننا ومصالحنا المشتركة التى يجب أن تتعزز فى جميع المجالات، وقد وجهنا الوزراء والمسؤولين بإبداء كل ما يستطيعون من تعاون وتنسيق وتنفيذ للاتفاقات والمذكرات".



وأضاف أن السعودية حريصة كل الحرص على التعاون مع العراق ودعمه فى جميع المجالات ومستعدة للتعاون لما فيه تحقيق المصالح المشتركة، معربا عن ارتياحه لحالة الاستقرار التى يشهدها العراق.

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ووصل عبد المهدى فى وقت سابق، اليوم الأربعاء، إلى السعودية على رأس وفد كبير فى زيارة رسمية.