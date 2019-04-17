رويترز: المجلس العسكرى بالسودان يعلن اعتقال اثنين من أشقاء عمر البشير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المجلس العسكرى بالسودان اليوم الأربعاء إنه جرى اعتقال شقيقين للرئيس المخلوع عمر البشير في إطار حملة الاعتقالات الجارية "لرموز النظام السابق". وقال متحدث باسم المجلس العسكرى الانتقالى إن القوات غير النظامية الموالية للحزب الحاكم السابق بزعامة البشير وضعت تحت قيادة الجيش والشرطة.

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