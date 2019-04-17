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السعودية تتضامن مع فرنسا إثر حريق كاتدرائية نوتردام

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ذكرت وكالة الأنباء ، مساء اليوم، الأربعاء، أن المصدر المسؤول أعرب عن تضامن الرياض مع باريس والشعب الفرنسي جراء الحريق الذي طال كاتدرائية نوتردام.

© AP Photo / Thierry Mallet

يشار إلى أن حريق الكاتدرائية احتاج لأكثر من 400 رجل إطفاء لإخماد النيران، التي أتت على سقف الكاتدرائية، التي يعود تاريخ بنائها لأكثر من ثمانية قرون، وتسبب في انهيار برجها المدبب. وعملوا طوال الليل لإطفاء الحريق بعد نحو 14 ساعة من اندلاعه.

وشهدت كاتدرائية نوتردام تنصيب نابليون إمبراطورا في عام 1804، وتطويب البابا بيوس العاشر لجان دارك، في عام 1909، وتأبين الرئيسين الراحلين، شارل ديغول وفرنسوا ميتران.

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