السعودية تتضامن مع فرنسا إثر حريق كاتدرائية نوتردام

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم، الأربعاء، أن المصدر المسؤول أعرب عن تضامن الرياض مع باريس والشعب الفرنسي جراء الحريق الذي طال كاتدرائية نوتردام.
© AP Photo / Thierry Mallet
وشهدت كاتدرائية نوتردام تنصيب نابليون إمبراطورا في عام 1804، وتطويب البابا بيوس العاشر لجان دارك، في عام 1909، وتأبين الرئيسين الراحلين، شارل ديغول وفرنسوا ميتران.
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