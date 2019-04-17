"ثالوث استخباراتي" يتحرك في دولة عربية لوأد الخطر

ونشرت صحيفة "الرأي" الأردنية تقريرا، حول ما وصفته بانتفاض "ثالوث استخباراتي" مكون من جهاز الأمن الوقائي الأردني، وجهاز مكافحة المخدرات، وجهاز البحث الجنائي، من أجل وأد مصادر الخطر التي يمكن أن تهاجم المملكة الأردنية الهاشمية في أي وقت.
وأشارت إلى أن تحرك "الثالوث الاستخباراتي" أسفر عن توقيف نحو 55 مشتبه به، وضبط نحو 75 سلاح متداول بصورة غير شرعية.
وأسفرت حملات "الثالوث الاستخباراتي" عن ضبط عدد كبير من قضايا المخدرات والسلب والسرقات وترويع المواطنين، بحسب ما نشرته الصحيفة الأردنية.
ونقلت الصحيفة الأردنية عن مصدر قال إن مدير الأمن العام، اللواء فاضل الحمود، أصدر أوامر لـ"الثالثوث الاستخباراتي" بضرورة التركيز على من يروعوا المواطنين، وخاصة فارضي الإتاوات، والحائزين على أسلحة غير مرخصة.
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