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وظهرت المرأة وكشفت عن اسمها: نانا صدام حسين، في تسجيل مصور، جالسة حول طاولة يغطيها علم إسرائيل، توجه شكرا لمؤسس ورئيس الجمعية الخيرية الدولية "كيفا انترناسيونال" جمعية الصداقة الدولية كوردستان — إسرائيل، بختيار إبراهيم.
© AFP 2019 / KHALED FAZAA
وأضافت في الفيديو، ليسمعني العالم نحن بشر، والبشر يجب أن يعيش في سلام.
وجاء الرد على "نانا" التي أدعت أنها ابنة صدام حسين، من ابنته الكبرى "رغد" التي أعلنت على صفحتها الشخصية الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في منشور أطلعت عليه "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، 17 نيسان/ أبريل، قائلة:
"مرة أخرى المدعوة (نانا)، التي تدعي أنها ابنة الرئيس الشهيد صدام حسين، رحمه الله، تظهر في ضيافة جمعية الصداقة الكردية الصهيونية، وفي ظل نجمة داوود الصهيونية".
وكررت رغد، نعود هنا لنؤكد أنها ليست ابنة الرئيس صدام حسين، ولا تمت له بصلة لا من قريب ولا من بعيد.
واعتبرت رغد، أن هذه المرأة بظهورها قد فضحت نفسها وأظهرت حقيقتها.
كانت هذه تفاصيل خبر في ظل إسرائيل... امرأة تدعي إنها بنت صدام حسين وابنته رغد ترد (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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