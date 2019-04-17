السراج يطالب "الجنائية الدولية" ببدء التحقيق في "جرائم حرب" حفتر

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القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، "بالنظر إلى ما ارتكبته قوات المدعو خليفة حفتر من جرائم ضد المدنيين وضد الإنسانية وتدمير البنية التحتية بقصفها بالأسلحة الثقيلة…" مشيرا كذلك إلى "مشاركة المدعو محمود الورفلي في صفوف قوات حفتر وهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية ".

وتابع البيان "نأمل من المحكمة البدء بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات وتقديم مجرمي الحرب إلى محكمة المحكمة الجنائية الدولية".

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم الأربعاء، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام تضامنا مع الضحايا الذين سقطوا نتيجة قصف مدينة طرابلس خلال الأيام الماضية، من قبل قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وقالت الحكومة في بيان، "نتيجة للعدوان الغاشم الذي تعرضت له مدينة طرابلس وما نجم عنه من قصف ظالم للأحياء السكنية بالمدينة الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء".

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وتابع البيان "نعلن الحداد العام في كافة أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخه وتنكيس الرايات إلى منتصف السارية وتجلل وتوشح الصحف اليومية بالسواد حزنا على أرواح الذين قضوا في هذا العدوان الظالم".

وأدان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة القصف الذي تعرضت له مناطق آهلة بالمدنيين في العاصمة طرابلس، الليلة الماضية، مشددا على أنها جريمة حرب يعاقب عليها مرتكبوها ومن يصدر لهم الأوامر.

وقالت البعثة الأممية، في بيان في وقت سابق اليوم "يدين غسان سلامة بأشد العبارات القصف الصاروخي العنيف الذي استمر طوال الليل على حي أبو سليم السكني ذي الكثافة السكانية العالية في طرابلس والذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. ووفقاً لمصادر طبية أولية، كان من بين الخسائر البشرية إصابة نساء وأطفال فيما فقدت إحدى العائلات أماً وابنة وحفيدة".

واجتمع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، صباح اليوم، مع رئيس الأركان العامة الفريق ركن محمد علي الشريف، لمناقشة الوضع العسكري في نطاق منطقة طرابلس الكبرى وعلى محاور القتال المختلفة، وبحسب بيان المجلس "تطرق الاجتماع إلى الإجراءات والترتيبات التي اتخذت لتأمين سلامة المدنيين والقضاء على مصادر التهديد التي تستهدفهم".