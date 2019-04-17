"العسكري السوداني" يعتقل شقيقي البشير ويتعهد بـ"سرعة" تسليم السلطة للشعب

الخرطوم/ الخليج 365

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأربعاء، اعتقال عبد الله والعباس، شقيقي الرئيس المخلوع عمر البشير المخلوع، بـ"تهم فساد"، مع البحث عن آخرين اختفوا، دون ذكرهم.

وتعهد المجلس في الوقت نفسه، بأنه سيسلم السلطة إلى الشعب "بأسرع ما يمكن".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم المجلس العسكري، زين العابدين الكباشي إبراهيم، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، تابعه مراسل الخليج 365.

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وأشار المجلس إلى وضع مؤسسات الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية والشرطة الشعبية (مؤسسات أمنية)، تحت الإشراف العسكري، وحصر أصولها تمهيدا لضمها للمؤسسة العسكرية.وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

يتبع//

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