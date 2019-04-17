العاهل المغربي يخصص منحة لترميم المسجد الأقصى ومحيطه

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365

قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تخصيص منحة مالية (لم تعلن قيمتها)، للمساهمة في ترميم وتهيئة بعض الفضاءات داخل المسجد الأقصى ومحيطه.

جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، الأربعاء، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقالت الخارجية المغربية، إن الخطوة تأتي في إطار "العناية والاهتمام الدائمين اللذين يوليهما الملك محمد السادس، للقدس الشريف وصيانة معالمها المعمارية وتراثها الحضاري والروحي".

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واعتبرت القرار "دعما لصمود المقدسيين، ودفاعا عن الوضع التاريخي لهذه المدينة، وتأكيدا على هويتها الحضارية، ورمزيتها الدينية كفضاء مفتوح للتعايش والتسامح بين مختلف الأديان السماوية".

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه سيتم إيفاد معماريين وصناع تقليديين مغاربة للإشراف على صيانة الأصالة المعمارية العريقة للمسجد الأقصى.

كما أوضح البيان، أن الملك محمد السادس، أمر بأن تتم هذه العملية بتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية الهاشمية الأردنية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.