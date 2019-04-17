ليبيا.. حكومة السراج تطلب اجتماعا طارئا بالجامعة العربية الأحد

طرابلس/ الخليج 365
قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، إنها طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، الأحد المقبل.
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، أنها طالبت بعقد هذا الاجتماع لـ"بحث العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس، والانتهاكات المرتكبة من قبل قوات (اللواء المتقاعد) خليفة حفتر".
وطالبت بـ"إصدار قرار بإدانة الاعتداء على المدنيين، ووقف الحرب التي تتعرض لها طرابلس، وعودة القوات المعتدية إلى مواقعها قبل شن هذا الهجوم".
ولم يصدر تعقيب فوري من قبل الجامعة العربية بشأن طلب حكومة الوفاق الليبية، التي تعد صاحبة مقعد ليبيا بالجامعة.
والأسبوع الماضي، أعلنت الجامعة العربية، عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، الأحد المقبل، بالقاهرة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث آخر تطورات القضية الفسطينية.
وتشهد طرابلس منذ 4 أبريل/نيسان الجاري، مواجهات بين الجانبين، إثر إطلاق حفتر، الذي يقود قوات من الشرق الليبي، عملية عسكرية للسيطرة على المدينة فشلت في تحقيق تقدم حاسم على الأرض.
وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، وحفتر المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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