السعودية تستضيف قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020

الرياض/ الخليج 365-

أعلنت الرياض، مساء الأربعاء، استضافة قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، للمرة الأولى على مستوى الدول العربية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية، الأربعاء، "تستضيف العاصمة الرياض، أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين، يومي 21 و22 نوفمبر 2020، ويرأسها الملك سلمان بن عبد العزيز".

وأعربت المملكة، عن تطلعها من خلال رئاسة القمة عام 2020، إلى "تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء، لإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره".

Advertisements

وتعد قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض، هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، وستتناول عددا من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، يأتي من بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والزراعة والعمل.

وتشكل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، إذ تضم 85 بالمائة من حجم الاقتصاد العالمي، و75 بالمائة من التجارة العالمية، حسب المصدر ذاته.

وتتكون المجموعة من الاتحاد الأوروبي ممثلا في المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، و19 دولة مفردة، هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وتركيا، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وروسيا، والسعودية، وجنوب إفريقيا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.