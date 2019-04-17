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الغامدي مساعدا لمدير عام الاداره العامه للحج والعمره بوزاره الصحه

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زينة الفدح 0 تبليغ

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زينة الفدح

اصدر مدير عام الاداره العامه للحج والعمره بوزاره الصحه الدكتور سري بن إبراهيم عسيري قرارا يقضي بتكليف الاستاذ محمد بن عبدالرحمن الغامدي  مساعدا لمدير عام الاداره العامه للحج والعمره بالإنابه بالاضافه الى عمله .  ويعد الغامدي من الكفائات الوطنيه الشابه الطموحه.

نسأل الله له كل التوفيق والسداد في مهام عمله

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