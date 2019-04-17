أبشر: إتاحة خدمة الاطلاع على صور المخالفات والاعتراض عليها إلكترونياً

صحيفة الخليج الالكترونية

أتاحت منصة «أبشر» إمكانية الاطلاع على صور المخالفات المرورية وتقديم اعتراض إلكتروني في حالة عدم صحة المخالفة.

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ويمكن تسجيل اعتراض على المخالفات المسجلة على هويتك خلال 30 يوما من تاريخ المخالفة من خلال اختيار سبب الاعتراض من منصة «أبشر»، وتشمل المخالفات المسددة وغير المسددة، وفي حال لم تتم معالجة الاعتراض خلال 7 أيام عمل من تسجيله يمكن مراجعة هيئة الفصل.

وفي حال كان سبب الاعتراض غير متوفر بالقائمة يمكنك كتابته في خانة مخصصة لذلك.