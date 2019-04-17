نصائح صحية.. كيف تبدأ خسارة #الدهون_الزائدة؟

صحيفة الخليج الالكترونية

في كل مرة ترى فيها وزنك بعد الصعود على الميزان تشعر أنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات فعّالة لخفض الدهون الزائدة، واستعادة الرشاقة.

لكن من أين تبدأ؟ البعض يعتقد أن المشكلة في النشويات، أو السكريات، وهي فكرة ليست خاطئة، لكن الجسم يحتاج إلى الطاقة من الكربوهيدرات، وكل ما عليك هو ضبط معدل السعرات الحرارية التي تدخل الجسم مع الجهد الذي تبذله. إذا كنت تفكر في خطوات فعّالة لإنقاص الوزن، إليك كيف تبدأ:

* تناول المزيد من الألياف، والتي توجد في حبوب الشوفان، والتفاح والخبز الأسمر، وجميع الخضروات والفواكه.

* اشرب بعض الماء قبل أن تبدأ في تناول طعامك.

* تناول البروتين في جميع الوجبات. يوجد البروتين في الفول والبيض والجبن، واللحوم الخالية من الدهون، والبقوليات، والمكسرات.

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* تناول بعض المكسرات كوجبة خفيفة قبل ممارسة التمارين، وواظب على النشاط البدني ولو لبضع دقائق 5 أيام في الأسبوع.

* لا تستسلم للكسل والراحة، اصعد السلالم بدلاً من استخدام المصعد، ولا تطلب الأغراض من الدكان، بل اذهب وتبضّع بنفسك، ولا تفوّت فرصة للمشي أو للوقوف بدلاً من الجلوس.

* سجّل ما قمت به من إجراءات للتخسيس، وتابع تغيرات الوزن، وتذكّر أن إنقاص الوزن تدريجياً وببطء هو الأفضل لضمان عدم استعادة الوزن مرة أخرى.

* حاول أن تنام لفترات أطول وخاصة خلال الليل. ابدأ بالذهاب إلى الفراش مبكراً ربع ساعة ثم نصف ساعة، وتدريجياً ستجد عادات نومك قد تغيرت. النوم يقلل الشهية، ويساعد على ضبط هرمونات الجوع.