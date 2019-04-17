توقعات #الطقس غدا.. #أمطار_رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد، الخميس، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة الممطرة ستشهدها منطقة القصيم، وتمتد إلى حفر الباطن، رفحا وعرعر، والأجزاء الواقعة بينهما، وكذلك على مرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض «الرياض، عفيف، والدوادمي».

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الفرصة مُهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات «الباحة، عسير، جازان، ونجران».

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل الأحساء أعلى درجة حرارة تصل إلى 38 رجة، فيما تكون أدنى درجة حرارة من نصيب «طريف – القريات» برجة حرارة تصل إلى ثماني درجات.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون من شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة من مخاطر قد تصاحب التقلبات المناخية المتوقع استمرارها على أجزاء من المنطقة في محافظات بدر والحناكية وخيبر العيص، وفقًا للتوقعات المناخية وحالة التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، حتى نهاية الإجازة الأسبوعية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، مع أهمية الالتزام بمبادئ السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر، كالأودية والشعاب؛ وذلك لما تشكله من مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات.

وشددت المديرية على أهمية اتباع الإرشادات والتحذيرات التي تنشرها المديرية العامة للدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمدني المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة بالإدارات الخارجية بالمحافظات، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة المعنية بتدابير الدفاع المدني، متمنين السلامة للجميع.