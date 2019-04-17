حظر لعبة “بابجي” في دولة عربية بعد تصويت البرلمان

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

صوت مجلس النواب العراقي، الأربعاء، بالإجماع على حظر لعبة “بابجي” الإلكترونية التي يفوز فيها من يبقى على قيد الحياة، معتبرا أنها “تحرض على العنف”.

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ولعبة “بابجي” الإلكترونية التي تحظى بشعبية كبيرة جدا في العراق، هي متعددة اللاعبين، ويحطون فيها افتراضيا بواسطة مظلات على جزيرة، ويبدؤون بالبحث عن أسلحة ومعدات لقتل بعضهم بعضا والبقاء على قيد الحياة والفوز في المرحلة الأخيرة.

وجرى تحميل اللعبة التي صممتها شركة “بلوهول” الكورية الجنوبية أكثر من 360 مليون مرة حول العالم منذ إطلاقها في العام 2017.

وأشارت لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية العراقية في بيان إلى أن عملية الحظر جاءت “نظرا لما تشكله بعض الألعاب الإلكترونية من آثار سلبية على صحة وثقافة وأمن المجتمع العراقي، ومن ضمنها التهديد الاجتماعي والأخلاقي على فئات الأطفال والشباب والفتيات وطلاب المدارس والجامعات، وتهديدها السلبي على المستوى التربوي والتعليمي”، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.