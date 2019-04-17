«صهر ترامب» يعلن موعد إعلان «صفقة القرن»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، اليوم الأربعاء، إنَّ صفقة القرن ستعلن بعد شهر رمضان المقبل.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن كوشنر المفوض الأمريكي المسؤول عن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط قوله إنّ مقترح السلام في الشرق الأوسط يتطلب تنازلات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وحثّ كوشنر، مجموعةً من السفراء في واشنطن على التحلي بذهن منفتح تجاه مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتظر للسلام في الشرق الأوسط، والمعروف إعلاميًّا باسم "صفقة القرن".

وسيتم إعلان خطة السلام بعدما تشكيل إسرائيل حكومة ائتلافية، في أعقاب فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتخابات، وبعد انتهاء شهر رمضان في أوائل يونيو المقبل، بحسب المصدر نفسه.

وصرح كوشنر: "سيكون علينا جميعًا النظر في تنازلات معقولة تتيح تحقيق السلام".

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ويبدأ شهر رمضان المبارك في أوائل شهر مايو وينتهي في أوائل يونيو.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن الأربعاء الماضي، أنَّ إدارة الرئيس دونالد ترامب ستطرح قريبًا اقتراحًا بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال خلال جلسة بمجلس الشيوخ: "نعكف حاليًّا على إعداد مجموعة من الأفكار التي نأمل في تقديمها قريبًا".

وفي مارس الماضي، كشف الممثل الأمريكي الخاص للمفاوضات الدولية المبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، جايسون جرينبلات، أنَّ إدارة ترامب تواصل جهودها الدبلوماسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث توقع إعلان خطة السلام فور انتهاء الانتخابات الإسرائيلية في أبريل الحالي.

وأضاف جرينبلات أنّ خطة السلام الأمريكية المستقبلية للشرق الأوسط ستكون مفصّلة للغاية في بُعديها السياسي والاقتصادي، وقال: "نعرف تطلّعات الفلسطينيين والإسرائيليين، ونحن نعمل في هذا الإطار".

ونقل أحد الدبلوماسيين عن جرينبلات الذي يعمل على الخطّة مع كلّ من جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب، وديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، قوله: "عندما تصبح رؤيتنا علنيّة لن نرغب في تنفيذها منفردين، وسيكون هناك دور للأمم المتحدة واللجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)".