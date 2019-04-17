«إشادة أممية» بنِسَب ممارسة التعذيب في سجون أفغانستان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكّدت الأمم المتحدة، تراجع نسب ممارسة التعذيب في أفغانستان، في تقرير نشر مؤخرًا يفيد بانخفاض هام منذ عام 2016 في سوء معاملة السجناء.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" اليوم الأربعاء، بأنّ التقرير استند إلى مقابلات مع 618 معتقلاً في 77 منشأة في 28 مقاطعة في جميع أنحاء البلاد بين 1 يناير 2017 و31 ديسمبر 2018.

وخلص التقرير المشترك لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "UNAMA" ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أنَّ ثلث المعتقلين المرتبطين بالنزاعات الذين تمت مقابلتهم قدّموا روايات موثقة عن تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، غير أنّها رصدت تراجعًا هامًا لهذه الانتهاكات منذ 2016.

وأشادت الأمم المتحدة بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية لأفغانستان للقضاء على التعذيب.

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وقال ريتشارد بينيت رئيس دائرة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان: "رغم أنه من الجيد أن نرى انخفاضًا في التعذيب وسوء المعاملة للمحتجزين المرتبطين بالنزاع، لكن الرقم لا يزال حوالي الثلث، يبقى مرتفعًا للغاية".

وأضاف: "أكثر أشكال التعذيب وسوء المعاملة شيوعًا هي الضرب بالأنابيب على القدمين، فالغالبية العظمى من المعتقلين تقر بتعرضها للتعذيب أو سوء المعاملة لإجبارها على الاعتراف".

وأكَّد أنَّ الاعترافات التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب غير صالحة في المحكمة، فهي انتهاكات للقانون المحلي في أفغانستان والاتفاقيات الدولية بحسب تعبيره، موضحًا أنّه تمّ رصد مشكلات اخرى كالاكتظاظ، ونقص الملابس، وعدم الخروج في استراحات مكشوفة للضوء وأشعة الشمس، فضلا عن الإجراءات التأديبية كالحبس الانفرادي وعدم وجود تسهيلات لإجراء مقابلات خاصة مع المحامين.