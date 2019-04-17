لصوص يسرقون أسلحة في كينيا.. والشرطة تتابع «دوري الأبطال»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي جاء إغراء مشاهدة مباراتين في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عبر التلفزيون بمشاركة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بأثر عكسي لبعض رجال الشرطة الكينيين عندما اقتحم لصوص مركز الشرطة الخالي الخاص بهم وفرُّوا بعد سرقة أسلحة.

حدثت الواقعة أمس الثلاثاء بعد أن أغلق الضباط مركز شرطة كاموروون في غرب كينيا وانطلقوا بحثا عن شاشة تلفزيون.

وأفاد تقرير للشرطة، أوردته وكالة "رويترز"، بأنّه أثناء انشغال الضباط بمشاهدة مباراتي مانشستر يونايتد ضد برشلونة ويوفنتوس ضد أياكس عبر شاشة تلفزيون في مركز تجاري قريب، داهم لصوص مركز الشرطة وفروا بعد سرقة ثلاث بنادق وذخيرة.

وقال التقرير إنه تم استدعاء المزيد من الضباط لاستعادة الأسلحة النارية، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان الضباط الذين غابوا بدون إذن تمت معاقبتهم.

وتتمتع كرة القدم الأوروبية، وخاصة الدوري الإنجليزي الممتاز، بشعبية كبيرة في كينيا وفي جميع أنحاء القارة الإفريقية.

وفجّر فريق أياكس أمستردام الهولندي، مفاجأة من العيار الثقيل بالإطاحة بيوفنتوس الإيطالي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

Advertisements

وتغلب أياكس على ضيفه يوفنتوس بهدفين لهدف في إياب ربع نهائي البطولة القارية، بعدما انتهى اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وينتظر أياكس في المربع الذهبي للبطولة الفائز من لقاء مانشستر سيتي الإنجليزي مع مواطنه توتنهام.

كما انتزع فريق برشلونة الإسباني بطاقة العبور إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تغلبه على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بثلاثة أهداف دون رد في إياب ربع النهائي القاري، بعدما فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وينتظر "البلوجرانا" المتأهل من ليفربول وبورتو الذين يتلقيان الليلة في البرتغال.