سجن المتسبب بوفاة مستشار وزير الدفاع اليمني في القاهرة 5 سنوات

دبي - بواسطة محمد فارس © youtube مستشار وزير الدفاع اليمنيسجن المتسبب بوفاة مستشار وزير الدفاع اليمني في القاهرة 5 سنوات

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بحبس السائق المتسبب بالحادث الذي أدى لوفاة مستشار وزير الدفاع اليمني اللواء ركن عبد الله عبد القادر العمودي، 5 سنوات.

وألزمت المحكمة المحكوم عليه بدفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه مصري، حيث وجهت له تهمة القتل الخطأ.

وكانت التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية، حول مصرع اللواء العمودي، مساعد وزير الدفاع اليمني في القاهرة، مارس الماضي، قد أكدت أن الوفاة بسبب حادث سير، بعدما استمع رجال المباحث لأقوال السائق في قسم شرطة الطالبية في الجيزة.

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وقال السائق إنه لدى رجوعه إلى الخلف للدوران في طريقه إلى مستودع أسطوانات الغاز، لم يلاحظ وقوف أي شخص في الخلف، وتفاجأ بوفاة شخص بعد اصطدامه به، مشيرا إلى أن أسطوانات الغاز المحملة على السيارة حالت دون رؤية الأشخاص.

وتوصلت التحريات الأولية التي أجريت من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية إلى أنه أثناء تواجد اللواء العمودي في الشارع الذي قتل فيه لشراء بعض احتياجات المنزل، صدمته سيارة بالخطأ.

المصدر: وكالات