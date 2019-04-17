مقتل 4 وإصابة 5 أشخاص فى انفجار مركبة خارج مطعم بمقديشو فى الصومال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم الأربعاء، مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين؛ جراء انفجار مركبة في مقاطعة دابكا بالعاصمة مقديشيو. ونقلت إذاعة "شابيلي" الصومالية عن مساعد قائد الشرطة زكية حسين قولها إن المركبة كانت محملة بعبوة ناسفة انفجرت خارج مطعم بالقرب من مركز للشرطة. Advertisements

ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن حركة الشباب المتطرفة شنت هجمات مشابهة من قبل.

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