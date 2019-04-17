وزارة الزراعة الأردنية تعلق على الأنباء حول قطط وكلاب الشوارع

وأكدت الوزارة، عبر موقع "حقك تعرف" اليوم الأربعاء، إن البيان المذكور صدر عن الحكومة الفلسطينية، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات عن الحيوانات في الأردن خلال الفترة الماضية.

وأشارت الوزارة، أن كوادرها البيطرية في جميع محافظات المملكة تقوم بحملات مكافحة مستمرة ضد الطفيليات والحشرات بواسطة آليات مخصصة، بالإضافة إلى توزيعها للمبيدات الحشرية مجانا.

وجاء البيان رداً على إشاعات تم تداولها تشير إلى أن "وزارتا الصحة والزراعة تحذران عبر بيان مشترك من القطط وكلاب الشوارع وتقرر قتل العشرات منها، لأنها تحمل أمراضا خطيرة وقاتلة".