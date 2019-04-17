أكبر معرض للبلاستيك في العالم بمشاركة عربية

© REUTERS / STAFF

قالت بترا كالمان، مدير وحدة البلاستيك والمطاط في شركة " ميسي دوسولدورف جي.أم.بي.أتش" الألمانية إن معرض (كيه 2019) الذي يستمر ثمانية أيام، يجمع أكثر من ثلاثة آلاف من رائدي الصناعة من 60 دولة على مستوى العالم.

وأضافت كالمان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في دبي اليوم الأربعاء: "يركز المعرض على قضايا الطاقة، بحضور عدد كبير من المهتمين والمختصين من جميع أنحاء العالم".

وتابعت: "سيتناول معرض (كيه 2019) القضايا المعاصرة التي تواجه صناعة البلاستيك والمطاط، والصعوبات التي تواجه البشرية والتحديات العالمية الكبيرة من تغير المناخ إلى التوجه إلى التحول الرقمي، وهي القضايا والتحديات التي يجب معالجتها بواسطة الخبرة والذكاء البشري".

واحتلت أوروبا النصيب الأكبر في المساحات التي تم حجزها بالمعرض، خصوصا ألمانيا وإيطاليا والنمسا وسويسرا وفرنسا وتركيا.

Advertisements

وسيشارك في المعرض عدد كبير من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتايوان والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

كما تشارك الإمارات في المعرض للاستفادة من فرص التواصل وتبادل الخبرات مع العارضين الذين سيعرضون منتجاتهم وخدماتهم في جميع قاعات المعرض الـ18، والتي تغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 75 الف متر مربع.

وقالت كالمان إن صناعة البلاستيك والمطاط العالمية تحقق معدلات نمو سنوية تراوح ما بين 4 و5 بالمئة، حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط توسعاً كبيراً في مجال إنتاج البتروكيماويات إلى جانب آسيا ومنطقة المحيط الهادئ. وأظهرت الأرقام الصادرة عن جمعية البلاستيك الأوروبية أن الشرق الأدنى والشرق الأوسط مع إفريقيا يمثلان 7,1 بالمئة من إجمالي إنتاج البلاستيك العالمي.