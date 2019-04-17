العاهل المغربي يخصص منحة مالية لترميم المسجد الأقصى

أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية بأن هذه المنحة تندرج في إطار الجهود الدؤوبة والمتواصلة التي ما يبذلها الملك محمد السادس على كافة الأصعدة لمدينة القدس الشريف. وذلك بحسب "وكالة المغرب العربي للأنباء".

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وبحسب البيان المغربي "تأتي المنحة المالية دعما لصمود المقدسيين، ودفاعا عن الوضع التاريخي لهذه المدينة، وتأكيدا على هويتها الحضارية، ورمزيتها الدينية كفضاء مفتوح للتعايش والتسامح بين مختلف الأديان السماوية".

وأوضح البيان أنه سيتم، في هذا الإطار، إرسال معماريين وصناع تقليديين مغاربة لصيانة الأصالة المعمارية العريقة للمسجد الأقصى.

وخلص البيان المغربي إلى أن "الملك محمد السادس، قد أمر أن تتم هذه العملية بتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية الهاشمية الأردنية".