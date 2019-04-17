الارشيف / اخبار الخليج

العاهل المغربي يخصص منحة مالية لترميم المسجد الأقصى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية بأن هذه المنحة تندرج في إطار الجهود الدؤوبة والمتواصلة التي ما يبذلها الملك محمد السادس على كافة الأصعدة لمدينة القدس الشريف. وذلك بحسب "وكالة المغرب العربي للأنباء".

© REUTERS / AMMAR AWAD

وبحسب البيان المغربي "تأتي المنحة المالية دعما لصمود المقدسيين، ودفاعا عن الوضع التاريخي لهذه المدينة، وتأكيدا على هويتها الحضارية، ورمزيتها الدينية كفضاء مفتوح للتعايش والتسامح بين مختلف الأديان السماوية".

وأوضح البيان أنه سيتم، في هذا الإطار، إرسال معماريين وصناع تقليديين مغاربة لصيانة الأصالة المعمارية العريقة للمسجد الأقصى.

وخلص البيان المغربي إلى أن "الملك محمد السادس، قد أمر أن تتم هذه العملية بتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية الهاشمية الأردنية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العاهل المغربي يخصص منحة مالية لترميم المسجد الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا