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القاهرة — سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، عن المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن "وحدات من الجيش نفذت هجوماً خاطفاً على الحوثيين في وادي الفرع بمديرية كتاف (شرق صعدة)، تمكنت خلاله من تحرير جبل الشهداء وتبة مسطح بالقرب من وادي النخيل".
© REUTERS / Khaled Abdullah
وتقود السعودية تحالفا عسكريا يقوم، منذ 26 آذار/ مارس 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق أخرى تسيطر جماعة "أنصار الله" عليها.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد هجوم على "الحوثيين"... الجيش اليمني يعلن سيطرته على مواقع شرق صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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