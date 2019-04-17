شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تسجيل إصابات جديدة بـ«اللشمانيا» في نجران والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفت الشؤون الصحية بمنطقة نجران، صحة ما تم تداوله عن تسجيل إصابات جديدة باللشمانيا نتيجة انتشار حشرة ذبابة الرمل بالمحافظة.
وقالت صحة نجران في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن الصورة المتداولة هي لحالة قديمة لم تستكمل العلاج.
وأشارت الشؤون الصحية في نجران، إلى استمرار تنفيذ حملة مكافحة انتشار الذبابة من قبل فِرَق عمل مشتركة في أماكن تواجدها، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية للوقاية من هذه الحشرة.
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