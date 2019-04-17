شكرا لقرائتكم خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس وزراء العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 17 أبريل 2019 - اخر تحديث في 17 أبريل 2019 / 18:08

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بالرياض اليوم (الأربعاء)، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، كما كان في استقباله، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.



وأجريت لرئيس الوزراء العراقي مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطني العراقي والملكي السعودي.

بعد ذلك صافح عبدالمهدي مستقبليه، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

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كما صافح الملك سلمان الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء العراقي.

عقب ذلك، صحب العاهل السعودي عبد المهدي إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح الأمراء، والوزراء، وكبار المسؤولين، كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد المرافق لدولة رئيس الوزراء العراقي، فيما أقام الملك سلمان مأدبة غداء تكريماً لعبدالمهدي والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال، الأمير خالد بن فهد بن خالد ، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، الأمير نواف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، المستشار في الديوان الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، المستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن سعود بن محمد، الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن سعود بن خالد، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، المستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، الأمير منصور بن ثنيان بن محمد، الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير فهد بن سعد بن فيصل، الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية النمسا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، الأمين العام لمجلس الوزراء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف.