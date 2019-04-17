دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي منصة زادي: كيف تحصل على محتوى عربي عالي الجودة بسعر منطقي ومدروس

كما يعرف من يديرون الأعمال التجارية واسعة النطاق، فالتواجد على الإنترنت اليوم أمر أساسي لا يمكن تجاوزه. وبالطبع لا ينحصر الوجود على الإنترنت بوجود موقع إلكتروني وواجهة رسومية، بل يجب أن يتضمن الموقع محتوى عالي الجودة ومصمماً بشكل مخصص لجلب الزبائن والمستخدمين المحتملين وإقناعهم بكونك تعرف مجال صناعتك جيداً، ومن هنا تأتي فكرة زادي كمنصة عربية تختص بإنتاج محتوى مواقع الويب حيث يمكنك شراء المقالات والتدوينات والترجمة الاحترافية دون عناء.

© alqiyady منصة زادي: كيف تحصل على محتوى عربي عالي الجودة بسعر منطقي ومدروس

بالبحث عن خدمات بيع وإنتاج المحتوى العربي، ستجد أمامك العديد من الخيارات المختلفة، لكن كما يعرف من يحتاج لهذا النوع من الخدمات فالجودة تتباين بشكل كبير حسب مقدم الخدمة وتكلفتها وعدة عوامل أخرى. حيث أن شراء محتوى للموقع الإلكتروني ليس أمراً سهلاً حقاً، والعثور على مصدر موثوق هو أمر مهم للغاية كون المحتوى السيء لن يفيدك في غاياتك، بل قد يضرك حتى في بعض الحالات.

ما هي منصة زادي؟

هنالك مشكلة تواجه الشركات بمختلف أحجامها في كل مكان في العالم، وتأتي هذه المشكلة أكبر لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، وهذه المشكلة هي أن انتاج محتوى عالي الجودة أمر مكلف للغاية في حال اعتماد الوكالات الإعلانية التقليدية، فمع أن هذه الوكالات التي تقدم خدمات صناعة المحتوى عادة ما تقدم أفكاراً جيدة، فالتكاليف الباهظة تجعلها صعبة المنال بالنسبة لرواد الأعمال الجدد محدودي الميزانية، وحتى إن نجحت هذه الوكالات في جذب مبيعات أو هدف تسويقي للشركة، فقد تكون صفقة خاسرة بالنهاية نتيجة التكاليف المرتفعة.

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من الناحية الأخرى هناك أيضاً خدمات صناعة المحتوى الرخيصة والتي يمكن الحصول عليها من مواقع الخدمات المصغرة والمستقلين وبعض هذه المواقع تتيح خدمات رخيصة للغاية عادة ما تبدأ من 5 دولارات فقط، لكن هذه الخدمات غير جديرة بالاعتماد عليها عادة، فالمستقلون قلما يلتزمون بالعمل المنتظم، كما أن العثور على الشخص المثالي وذي الجودة المطلوبة هنا أمر صعب للغاية.

بين الوكالات المكلفة والمستقلين ذوي الجودة المنخفضة يأتي دور منصة زادي لتسد هذه الفجوة، وتقدم محتوى عربي عالي الجودة ومخصص للزبون تماماً بتكلفة مناسبة للشركات الكبيرة أو المتوسطة، وحتى الشركات الناشئة.

عموماً، تقدم منصة زادي خدمات صناعة المحتوى المكتوب لكل من المدونات، المتاجر الالكترونية، وصفحات الويب الأخرى بأنواعها، وذلك من قبل كتاب ذوي خبرة ومختصين في مجالات مختلفة تغطي غالبية التخصصات التي قد يحتاجها الزبون. وبالطبع يتم الأمر بطريقة احترافية متوافقة مع معايير محركات البحث لتساعد العملاء المحتملين على الوصول إلى صفحة الشركة أو المنتج.

من هو فريق زادي؟

منصة زادي هي واحدة من المشاريع التابعة لموقع أراجيك، وبالنتيجة فالقائمون والعاملون في المنصة يأتون من خلفية ذات خبرة مميزة في مجالات النشر الإلكتروني وصناعة المحتوى وتوزيعه. وبعد سنوات عديدة من تميز أراجيك في صناعة المحتوى وتصدر المحتوى الرقمي العربي حان الوقت لتقديم هذه الخبرات ومشاركتها مع من يحتاجونها.

ماذا تقدم منصة زادي من خدمات؟

مع كون منصة زادي موجهة لتلبية احتياجات المواقع الإلكترونية والمحتوى العربي المتكامل، من المنطقي كون المنصة تقدم العديد من الخدمات لزبائنها، حيث تتضمن الخدمات المتاحة عبر منصة زادي:خدمة كتابة المدونات: تتيح لك منصة زادي محتوى ممتاز على شكل تدوينات تغني موقعك وتحسن من فرص ظهور شركتك وموقعك ضمن نتائج البحث مما يتم ترجمته إلى المزيد من الزيارات والأرباح. كتابة محتوى الويب ومحتوى صفحات الهبوط: مع سنوات طويلة من الخبرة، يعرف فريق منصة زادي كيف يجذب القارئ ويلفت انتباهه إلى ما هو مهم، وهذا ما يجعل منصة زادي مثالية لصنع المحتوى الخاص بصفحات المواقع وبالأخص صفحات الهبوط. كتابة وصف المنتجات والخدمات: وصف المنتجات والخدمات أمر أساسي في تحسين فرص العثور على هذه المنتجات عبر محركات البحث أو ضمن المتاجر، لذا فالحصول على وصف مثالي أمر مهم جداً. الترجمة الاحترافية إلى اللغة العربية: مع كون أخطاء الترجمة أمراً خطراً في قطاع الأعمال، فمن المهم الحصول على ترجمة دقيقة للوثائق والمستندات والمحتوى، وعبر منصة زادي يتم تقديم أعلى درجات الدقة والاحترافية.

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خطوات شراء المحتوى عبر منصة زادي

عادة ما تقون خدمات صناعة المحتوى العربي على عملية روتينية تستغرق وقتاً طويلاً، حيث عليك أن تملأ استمارة ليقوم أحد القائمين على الوكالة بالتواصل معك أولاً عندما يتاح له ذلك، وبعدها يجب تحديد موعد اجتماع واحد أو أكثر لتوضيح الأفكار المطلوبة وأهداف المحتوى، وأخيراً الاتفاق على الأسعار. وبعد كل هذه الخطوات المتعددة يبدأ العمل متأخراً أياماً أو حتى أسابيع، وفي عالم اليوم حيث الدقيقة مهمة جداً لم يعد أمر كهذا مقبولاً.

"أوجدنا زادي لسد الفجوة بين الوكالات الاعلانية مرتفعة التكلفة، ومواقع الخدمات المصغرة منخفضة الجودة، وذلك بالاستفادة من الخبرات التي كسبناها في أراجيك على مدى سنوات، لمساعدة أصحاب الشركات الناشئة والمشاريع الريادية على الحصول على محتوى عالي الجودة بكلفة مناسبة"

ملاذ المدني، مؤسس مجلة أراجيك ومنصة زادي

تعتمد منصة زادي نظاماً أبسط حيث يمكن للعميل تحديد كمية المحتوى والأفكار المطلوبة والأهداف المرجو تحقيقها وكذلك إرفاق الملاحظات خلال دقائق فقط، ويصل طلبك إلى الفريق المختص ويتم البدء بالعمل على تنفيذه خلال ساعات. وبالطبع يتم كل شيء وفق حزم أسعار مرنة ومناسبة دون أدنى مساومة على الجودة، ودون أي رسوم مخفية.

تمر كل قطع المحتوى في منصة زادي عبر مراحل مختلفة، ويتم مراقبة جودتها من قبل 3 أشخاص على الأقل. وتتضمن مراحل العمل:تقديم الطلب: يملأ العميل استمارة أولية ويحدد نوع وكم المحتوى والأفكار الأساسية والأهداف المرجوة، كما يمكن إرفاق ملاحظات لتوجيه العمل بالشكل المطلوب. صناعة المحتوى: يصل الطلب إلى محرر يقوم باختيار الكاتب المناسب لكل قطعة محتوى حسب الاختصاص المطلوب، ويتم صنع المحتوى كما هو مطلوب تماماً. تحرير المحتوى: يمر المحتوى الذي صنعه الكاتب على محرر يقوم بالتأكد من صحة المعلومات واتباع أساليب الصياغة الصحيحة وكون المحتوى متوافقاً مع ما طلبه العميل تماماً. تدقيق المحتوى: يصل المحتوى المحرر إلى مدقق إملائي يقوم بالتأكد من الالتزام بقواعد اللغة العربية الصحيحة وتجنب الأخطاء الإملائية. تسليم المسودة: بعد تدقيق المحتوى إملائياً يتم إرساله إلى العميل كمسودة أولية، وهنا إما يتم قبول المسودة إن كانت كما هو مطلوب، أو يتم تقديم بعض الملاحظات والتعديلات المطلوبة ويتم إعادة المحتوى إلى المحرر للمراجعة. مراجعة المحتوى: في حال كان المحتوى يحتاج إلى تغييرات أو تعديلات من نوع ما، يقوم المحرر بإجراء التعديلات المطلوبة من العميل للتأكد من كون المحتوى موافقاً للمواصفات تماماً. تسليم النسخة النهائية: بعد عدة مراجعات يصبح المحتوى مناسباً تماماً لتفضيلات العميل ومتطلباته، حيث أن كل العملية مصممة حول جعل راحة العميل ورضاه أموراً أساسية.

باختصار؛ لن تكون تجربة منصة زادي كأي تجربة سابقة، وستكون بمثابة شريك لك في نجاح أعمالك، وسيساعدك فريق أراجيك بكل ما لديه من خبرة على نقل تواجد عملك وشركتك على الانترنت إلى مستوى جديد. المزيد:

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