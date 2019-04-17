دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي OPPO تكشف النقاب عن سلسة Reno المزودة بالكاميرا الخفية وخصائص رائعة

بعد أيام من إعلانها عن إطلاق سلسلة هواتف Reno رسمياً على مستوى العالم، أعلنت شركة OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، رسمياً عن طرح سلسة Reno الأحدث للهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط. ووقع اختيار الشركة على دبي لطرح السلسلة الجديدة من هواتفها عالية الجودة على المستوى الدوليّ نظراً للأهمية الاستراتيجية التي توليها الشركة لمنطقة الشرق الأوسط في إطار استراتيجية توسعها العالمية.

© alqiyady OPPO تكشف النقاب عن سلسة Reno المزودة بالكاميرا الخفية وخصائص رائعة

تضم سلسلة Reno هاتفين جديدين هما OPPO Reno 10x Zoom وReno . ويمتاز الهاتفان بمفهوم جديد كلياً من حيث فلسفة التصميم ونموذج التواصل وكلاهما مجهز بشاشة OLEDكاملة مع حواف رفيعة للغاية، وكاميرا سيلفي مخفية، ومكونات ذات جودة فائقة. يتوفر هاتف Reno للطلب المسبق في دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من 17 أبريل والمملكة العربية السعودية من 18 أبريل وللشراء اعتباراً من 22 أبريل بالامارات و 25 أبريل بالسعودية. وقد تم تجهيز هاتفOPPO Reno بذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 256 جيجابايت بسعر 1899 درهماً إماراتياً و 1899 ريالاً سعودياً. أما هاتفOPPO Reno 10x Zoom فهو مجهز بذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 256 جيجابايت وستعلن الشركة عن سعره وميعاد توافره في الأسواق لاحقا. وستتيح "اتصالات" شراء الجهاز عبر خطة الدفع الذكي بأقساط ميسرة تصل لغاية 24 شهر.

OPPO تكشف النقاب عن سلسة Reno المزودة بالكاميرا الخفية وخصائص رائعة alqiyady 1 OPPO تكشف النقاب عن سلسة Reno المزودة بالكاميرا الخفية وخصائص رائعة

وبالتزامن مع طرح السلسة الجديدة من الهواتف، أعلنت OPPO أيضاً عن مشروع "OPPO MEA 5G Landing Project" الجديد بالتعاون مع شركتيّ الاتصالات الرائدتين في المنطقة "اتصالات" و"زين". ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تطوير شبكات الجيل الخامس في المنطقة بعد أول اختبار تجريبي مشترك للهواتف الذكية المزودة بتقنية الجيل الخامس أجرته OPPO و"اتصالات" مطلع هذا الشهر. ويعد مشروع “5G Landing Project” العالمي الذي أطلقته الشركة بمثابة مبادرة طرحتها OPPO وشركات الاتصالات العالمية الرائدة بهدف تقديم منتجات وخدمات الجيل الخامس للمستخدمين في أقرب وقت ممكن. ولتقديم تجارب الجيل الخامس الحقيقية للمستخدمين، تلتزم OPPO بالعمل مع شركائها في قطاع الاتصالات، بما في ذلك شركات الاتصالات من أجل توحيد الجهود لتسريع عملية تطوير شبكات الجيل الخامس.

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وخلال المؤتمر، علق "آندي شي"، رئيس شركة OPPO في الشرق الأوسط وإفريقيا قائلاً: "تعكس سلسلة Reno التطوّر الذي حققته OPPO، وتقدِّم مفهوماً جديداً من حيث التصميم ونموذج التواصل. إنها سلسلة مبتكرة من الهواتف الذكية المُصممة خصيصاً للشباب الطموحين ممن يسعون وراء أحلامهم ويعبرون عن أنفسهم ويبتكرون التوجهات الجديدة، وكذلك للأشخاص غير التقليديين الذين يهتمون بالتصميم والابتكار والإمكانات الفائقة". وأضاف قائلاً: "تعد دولة الإمارات وجهة مثالية لانتشار التقنيات المبتكرة، وبالتعاون مع شركات الاتصالات الرائدة مثل "اتصالات" و"زين"، سيتمكن المستخدمون من تجربة تقنيات شبكة الجيل الخامس في أقرب وقت ممكن".

© alqiyady OPPO تكشف النقاب عن سلسة Reno المزودة بالكاميرا الخفية وخصائص رائعة

وصرّح خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات" قائلاً: "تلعب ’اتصالات‘ دوراً رائداً في تمكين شبكات الجيل الخامس سعياً إلى الارتقاء بمنظومات الاتصال المستقبلية، وذلك من خلال التركيز على الابتكار والتحوّل الرقمي بما ينسجم مع استراتيجية ’اتصالات‘ الشاملة و الهادفة إلى ’قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات‘. مضيفاً: إن التنسيق الوثيق مع مصنعي الهواتف الذكية من شأنه إتاحة الاستفادة من التقنيات المتطورة التي توفرها شبكة الجيل الخامس للمستخدمين، وهذا ما دفعنا للعمل مع OPPO في مشروع "5G Landing Project" لتسريع عملية طرح تقنيات الجيل الخامس".

خاصية تقريب الصورة حتى 10 مرات

بإطلاق سلسة Reno، تؤكد OPPO على فلسفتها بأن الكاميرا ذات الإمكانات المتفوقة تتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم من خلال التصوير الذي يتيح لهم تسجيل كل لحظة ثمينة في حياتهم بوضوح. يتميز هاتفReno 10x Zoom من OPPO بكاميرا مبتكرة مجهزة بثلاث عدسات مع تقنية البعد البؤري الكامل، وهي العدسة الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، والعدسة المقرِّبة بدقة 13 ميجابكسل، والعدسة العريضة بدقة 8 ميجابكسل.

تعمل هذه العدسات معاً على توفير تغطية كاملة للبُعد البؤري بقطر 16 مم -160 مم، مما يوفر قدرة على التقريب 10 مرات. وتحتوي العدسة الأساسية في هاتفReno 10x Zoom على مثبت بصري (OIS)، بالإضافة إلى ثلاثة أوضاع تركيز مختلفة حتى لا تفوتك اللحظات المهمة. وتمتاز كاميرا هاتفReno 10x Zoom بزاوية واسعة يصل عرضها إلى 120 درجة؛ ما يسهّل التقاط الصور في مساحات أكبر بما في ذلك الصور التي تتضمن أكثر من شخص.

كما تساعد هواتف Reno الجديدة على التقاط صور ليلية مذهلة بجودة احترافية. وتتيح وظيفة الوضع الليلي 2.0 فائق الجودة للمستخدمين التقاط صور شديدة الدقة ذات ألوان زاهية في أي وقت. باستخدام الوضع الليلي 2.0 فائق الجودة، يعالج Reno الوجوه والخلفيات بشكل منفصل ويوفر تأثيرات محسنة للون البشرة، فتقدِّم صورة أكثر واقعية. كذلك، يدعم هاتف Reno 10x Zoom Edition تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K فائقة الجودة، بسرعة 60 إطاراً في الثانية، كما أنه مزود بخاصية التثبيت البصري وأحدث تقنيات التثبيت الإلكتروني للصور.

ويمتلك هاتف Reno كاميرا أمامية مخفية بدقة 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع استبدال الكاميرا العريضة والكاميرا المقرِّبة بكاميرا عمقها 5 ميجابكسل لتوفير جودة فائقة للصور التي لا تقع ضمن مجال التركيز.

كاميرا سيلفي مخفية

تعتبر الكاميرا المخفية الأمامية بدقة 16 ميجابكسل من أهم المزايا التي ينفرد بها تصميم هاتف Reno. تساعد هذه الآلية على إظهار الكاميرا عند الحاجة فقط وقد خضعت لأعلى معايير اختبارات الجودة، ويمكن استخدامها لأكثر من 200 ألف مرة دون تعرضها للأعطال. حتى في حال استخدام آلية إظهار الكاميرا 100 مرة أو يزيد على مدار اليوم، فإنها تدوم لأكثر من خمس سنوات مع المستخدم غير المحترف. علاوةً على ذلك، صممت OPPO آلية للحماية عند السقوط تتيح للهاتف إمكانية الاستشعار في الوقت الفعليّ إذا كان الهاتف في حالة سقوط حر وتقوم بإخفاء الكاميرا تلقائياً لحمايتها من التحطم.

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تصميم أنيق مع شاشة بانورامية كاملة

يترجم هاتف Reno هذ الشعار إلى حقيقةٍ ملموسةٍ، ويعد امتداداً لرحلة OPPO في عالم التصميم الجذاب. يعتمد تصميم الهاتف على أحدث التوجهات دون إغفال عنصريّ التناسق والجمال المتوازن. يتوفر الهاتف باللونين أخضر المحيط والأسود الكاحل، ويتميز الطرازان بمادة لامعة في الطبقة السفلية من واجهته الزجاجية، مما يوفر لمسة ناعمة دون المساس بحيوية اللون.

تم تجهيز هاتفReno 10x Zoom بشاشة بانورامية قياس 6.6 بوصة، محميّة بزجاج كورنينج جوريلا 6. ومن الناحية البصرية، يوفر الإطار الرفيع للغاية صوراً مذهلة لتبدو الشاشة وكأنها تطفو خارج هيكل الهاتف. تبلغ سماكة الحواف الموجودة على كلا الجانبين 1.63 ملم فقط، وتبلغ سماكة الحافة السفلية 3.5 ملم فقط. وتشغل الشاشة الكاملة ذات الحواف الرفيعة 93.1٪ من واجهة الهاتف دون أن تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة أو التأثير على الأداء.

أداء فائق ومكونات عالية الجودة

يمتاز هاتفReno 10x Zoom بخاصية الشحن السريع VOOC 3.0 الجديدة، وهو مزود ببطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 4065 مللي أمبير في الساعة. وتساعد خاصية الشحن السريع ذات الجهد المنخفض VOOC 3.0 على شحن الهاتف أثناء تشغيل الألعاب دون توليد حرارة زائدة أو التأثير على أداء الهاتف.

ويحتوي هاتفReno 10x Zoom على معالج Snapdragon 855، مع ذاكرة قياسية LPDDR4x وذاكرة فلاش UFS 2.1، وتساعد كلاهما على تحسين تجربة المستخدم بشكلٍ كبير. بينما يحتوي هاتفReno على معالج Snapdragon 710 وبطارية تبلغ سعتها 3765 مللي أمبير.

تجربة أمتع للعب

عند تشغيل الألعاب على هاتف Reno، يعمل نظام التشغيل الفائق مع مكونات الجهاز عالية الجودة على توفير تجربة أفضل وأكثر إمتاعاً للمستخدمين.

ولا تقتصر تجربة الألعاب في Reno على الأداء القوي فقط بل تشمل أيضا تقنية Hyper Boost التي طورتها OPPO بشكل مستقل وتتضمن ثلاث وحدات: Game Boost وSystem Boost وApp Boost. ونجحت هذه الوحدات في تعزيز الأداء أثناء اللعب بشكل لافت، وكذلك في تسريع نظام التشغيل وتسهيل فتح التطبيقات بسرعة أكبر. تضم السلسلة أيضاً أول هاتف محمول في العالم يحصل على شهادة الأداء العالي للألعاب من TÜV حيث تعاونت OPPO مع إدارات اختبار التكنولوجيا الأساسية في TÜV Rheinland لتقييم تجربة الألعاب للهواتف المحمولة بشكل شامل، واجتازت 55 مرحلة في 31 فئة اختبار تشمل أربعة معايير: الاتصال، والتحمُّل، والشاشة، والنظام. وتتميز اختبارات الاستخدام الاحترافي هذه بتوافقها مع عادات المستخدمين الواقعية كما تعمل على تقييم تجربة الألعاب المتكاملة بالهاتف الجوال.

علاوةً على ذلك، تم تجهيز هاتفReno 10x Zoom بتقنيات مبتكرة تشمل الجل الحراري، وطبقة الجرافيت، وآلية تبريد أنابيب النحاس السائل، والتحكم ثلاثي التبريد لمراقبة درجة حرارة الهاتف الذكي بفعالية ومقاومة ارتفاع درجة الحرارة. المزيد:

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