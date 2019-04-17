وزير خارجية لبنان يغرّد تغريدتين حول تخفيض الرواتب

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti نفّذ اليوم أساتذة التعليم الرسمي والمتقاعدون والموظفون وأساتذة الجامعة في لبنان إضرابا عاما مع اعتصام في ساحة رياض الصلح، رفضا لتعديل سلسلة الرتب والرواتب والتقديمات الاجتماعية. وغرّد وزير الخارجية جبران باسيل الذي كان أول من أطلق صيحة "تخفيض الرواتب ليبقى لكل واحد راتب"، وكتب على تويتر: وأتبع باسيل الذي يتزعم حزب "التيار الوطني الحر" هذه التغريدة بأخرى يتراجع فيها جزئيا عن مضمون دعوته لخفض الرواتب في القطاع العام وقال فيها: وفي تغريدة ثالثة كتب: المصدر: تويتر لبنان: هل تنهي الخطة الجديدة للحكومة معاناة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر؟ إعادة تشغيل الفيديو التالي العراق: العثور على مقبرة جماعية لضحايا تنظيم "الدولة الإسلامية" من الإيزيديين France 24

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