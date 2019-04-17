شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جنوب السودان يعلن دعمه للمجلس العسكرى الانتقالى بالخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتعلق بدعمه وتأييده وبلاده للمجلس العسكرى.

وسلم الرسالة لرئيس المجلس العسكري، بالقصر الجمهورى بالخرطوم، مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشئون الأمنية، توت قلواك، برفقة وفد رفيع المستوى.

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وأكد رئيس المجلس العسكرى الانتقالي، خلال اللقاء، أن السلطة ستنتقل إلى الشعب فى أقرب وقت ممكن، وقدم للوفد الجنوبى شرحاً حول تطورات الأوضاع فى السودان.



وشدد البرهان على أهمية تطوير العلاقات فى كافة المجالات بين البلدين مع استمرار التعاون الأمني.



من جانبه، قال وزير رئاسة الجمهورية بجنوب السودان عضو الوفد، مييك أيى دينق، فى تصريح صحفي، إن الوفد قدم توضيحا لرئيس المجلس العسكرى حول جهود سلفاكير فى إجراء عدد من الاتصالات بالقادة الأفارقة؛ بغية إعادة النظر فى المهلة الممنوحة للسودان من قبل الاتحاد الأفريقي، لتسليم السلطة لحكومة مدنية .



وأكد دينق أن السودان يظل هو الضامن لاتفاقية السلام فى جنوب السودان مشيراً للجهود التى تقوم بها دولة الجنوب بشأن التفاوض مع قطاع الشمال.