شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة بمديرية كتاف بصعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران التحالف العربي، اليوم /الأربعاء/، من تحرير مواقع جديدة من قبضة مليشيات الحوثي في مديرية كتاف البقع شمالي محافظة صعدة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله: "إن وحدات من الجيش نفذت هجوماً خاطفاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديد بالقرب من وادي النخيل بوادي الفرع في مديرية كتاف".

وأوضح أن المواقع التي تم تحريرها هي جبل الشهداء وتبة مسطح، ما أسفر عن مصرع 5 من عناصر مليشيا الحوثي وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، مخلفين وراءهم كميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

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