برلمان "شرق ليبيا" يطالب مجلس الأمن بـ"لجم" قطر وتركيا

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© REUTERS / NASEEM ZEITOON
ووصف بيان البرلمان الذي يعمل من شرق لليبيا، "التدخل القطري التركي" بأنه "سافر وغير مقبول"، وقال إنه "يدعم الإرهاب والتطرف بالمال والسلاح، ويديم حالة الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد".
وأشار البيان الذي وصلت "سبوتنيك" نسخة منه إلى "التصريحات القطرية في الأمم المتحدة"، معتبرا إياها "مناهضة للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب وتطهير العاصمة" طرابلس من "ميليشيات الإرهاب والمال".
كما أدانت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي "انتهاكات البوارج الحربية التركية" في المياه الإقليمية الليبية في محاولتها دعم المجموعات الإرهابية من خلال موانئ ومطارات في مصراتة وطرابلس وزوارة.
كما طالبت اللجنة "مجلس الأمن والمجتمع الدولي من خلال منظماته الدولية بلجم دولتي قطر وتركيا للكف عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية والعمل على دعم القوات المسلحة العربية الليبية في حربها على آخر معاقل الإرهاب في طرابلس ورفع حظر التسليح عنها".
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