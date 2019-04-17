تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى مليونية استكمال أهداف الثورة

القاهرة — سبوتنيك. وأعلن التجمع خلال احتفال فني حاشد بمقر الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، "ندعو إلى تنفيذ مليونية حاشدة بالخرطوم غدا"، مضيفا "ستكون هذه المليونية هي الأكبر من أجل تنفيذ أهداف الثورة وفي مقدمتها تسليم المجلس العسكري لحكومة مدنية". يتبع…

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