حكومة الوفاق الليبية تعلن الحداد العام 3 أيام تضامنا مع ضحايا قصف طرابلس

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الحكومة في بيان اليوم الأربعاء: "نتيجة للعدوان الغاشم الذي تعرضت له مدينة طرابلس وما نجم عنه من قصف ظالم للأحياء السكنية بالمدينة الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء".

وتابع البيان "نعلن الحداد العام في كافة أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخه وتنكيس الرايات إلى منتصف السارية وتجلل وتوشح الصحف اليومية بالسواد حزنا على أرواح الذين قضوا في هذا العدوان الظالم".

وأدان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، في وقت سابق من اليوم اأربعاء القصف الذي تعرضت له مناطق آهلة بالمدنيين في العاصمة طرابلس، الليلة الماضية، مشددا على أنها جريمة حرب يعاقب عليها مرتكبوها ومن يصدر لهم الأوامر.

وكان مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، خليفة العبيدي، أعلن يوم الاثنين، أن ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق قد قامت بإطلاق صواريخ غراد مستهدفة المدنيين في أحياء متفرقة بالعاصمة الليبية طرابلس.