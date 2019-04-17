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موسكو — سبوتنيك. قال اليماني لوكالة "سبوتنيك": "صور الأقمار الصناعية تقول بأنه مع بداية الأزمة في الحديدة تم التوصل إلى اتفاق الحديدة في ستوكهولم في 13 كانون الأول/ديسمبر 2018، كانت صور الستالايت (الأقمار الصناعية) تشير إلى وجود 70 خندقا واليوم مدينة الحديدة فيها أكثر من 750 خندقا".
© REUTERS / Khaled Abdullah
وأضاف الوزير: "نحن نتعامل مع مليشيات لا تحترم المجتمع الدولي ولا تحترم التزاماتها بالقانون الوطني، وبالتالي كل ما يجب أن نعمله معها هو أن نستمر في الضغط وأن نستمر في إرسال الرسائل الهامة، لكل مكونات المجتمع اليمني أننا ينبغي أن نتوحد لهزيمة المشروع الحوثي".
هذا وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليماني: "الحوثيون" قاموا بحفر 750 خندقا في مدينة الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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